ليبيا – قالت حليمة الماهري الناطقة باسم مركز سبها الطبي إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في تزايد مطّرد، ما يزيد من مخاوف الأطباء والمواطنين على حد سواء.

الماهري أضافت في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية”: “مركز العزل ممتلئ عن آخره، ولدينا نقص حاد للأكسجين، فضلًا عن أن عددًا كبيرًا من الحالات في سن الشباب والأطفال”.

وأشارت إلى أن الوضع الطبي في بلدية سبها خطير، لأن أجهزة التنفس الصناعي قليلة ومستخدمة عن بكرة أبيها، وكثير من المواطنين تظهر عليهم حالات الإعياء والنسبة في تزايد مستمر، ولا توفر وزارة الصحة الأدوية المناسبة للمرضى ويتحملها الأهالي، والوضع الآن كارثي.