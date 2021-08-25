ليبيا – قال محمد الغوج نقيب الأطباء إن فيروس كورونا المستجد تحور في البلاد، وظهرت حالات كثيرة مصابة بالفيروس المعروف عالميًا بمتحور دلتا، بسبب دخول العديد من العالقين الليبيين على الحدود التونسية إلى ليبيا، دون إجراء كشف عليهم، ما أدى إلى انتشار المرض بشكل كبير.

نقيب الأطباء أسار في تصريحات لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن متحور الدلتا وإن كان نوعًا من أنواع فيروس كورونا، إلا أن خطورته تنصب في المقام الأول على سرعة انتشاره مقارنة بسابقه، ما يؤدي إلى تفشي المرض بصورة أسرع في الأرجاء الليبية.

وأوضح أن انتشاره سبب ربكة حقيقية في مراكز العزل والمستشفيات لعدم توفر الأكسجين بالشكل المطلوب، منوهًا إلى أن الدولة لجأت في مجابهة الانتشار إلى فرض حالة حظر التجوال في أكثر من مكان، ومنع أكثر من نشاط اجتماعي وثقافي ورياضي، بهدف الحد من الانتشار السريع.