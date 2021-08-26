ليبيا – التقى نائب رئيس الحكومة رمضان أبو جناح اليوم الخميس بطرابلس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيتش.

اللقاء استعرض بحسب وكالة الأنباء الليبية “وال” مستجدات العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر القادم، لما تمثله من رسائل تعبر عن تطلع الليبيين نحو الخيار الديمقراطي من خلال الانتخابات.

وتناول اللقاء آخر المستجدات بخصوص التوصل إلى قاعدة دستورية للانطلاق نحو البداية الفعلية للعملية الانتخابية، وسبل الدعم التي يمكن أن تقدمها بعثة الأمم المتحدة لتذليل كافة الصعوبات أمام المراحل القادمة.

من جانبه، أشار أبو جناح للخطوات التي اتخذتها الحكومة لضمان إجراء الانتخابات دون عراقيل، متمثلة في خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي، وتوحيد المؤسسة العسكرية، بالإضافة لمشروع المصالحة الوطنية الذي سيصل بليبيا إلى بر الأمان.

واثنى نائب رئيس الحكومة بالدور الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مؤكدًا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، موضحًا عزم الحكومة إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.

وفي ذات الشأن، ناقش اللقاء الوضع الأمني في البلاد، وبعض الملفات الأمنية في الجنوب الليبي، والخطط المزمع تنفيذها لحلحة الإشكاليات، كما تطرق لقضية أهالي مرزق، موكدًا عزم الحكومة للوصول للمصالحة بين السكان وإرساء الامن في المنطقة.

وفي هذا السياق، أكد النائب على ضرورة اتخاد الإجراءات اللازمة لتأمين الحدود الليبية، مشيرًا إلى أنها أمن قومي.

ومن جهته، أشاد رئيس البعثة الأممية بجهود حكومة الوحدة الوطنية في العمل على توحيد مؤسسات الدولة وإرساء قواعد المصالحة الوطنية تمهيدًا لإجراء الاستحقاق الانتخابي لتحقيق استقرار دائم في البلاد.