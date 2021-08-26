مصر – أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن عدد سكان محافظة القاهرة بلغ 10.1 مليون نسمة، وهو ما يساوي عدد سكان 4 دول أوروبية هي البرتغال والمجر وسويسرا والنمسا.

ورصدت بيانات الجهاز اقتراب عدد سكان القاهرة من عدد سكان السويد في عام 2030 بواقع 11.2 مليون نسمة، والإمارات 11.1 مليون نسمة، واليونان 10.8 مليون نسمة، والتشيك 10.7 مليون نسمة، ويتساوى أو يفوق عدد سكان مجموعة من الدول بعدد طفيف في عام 2030 وهي البرتغال 10 مليون نسمة، المجر 9.6 مليون نسمة، سويسرا 9.5 مليون نسمة، النمسا 9.3 مليون نسمة.

وظلت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.1 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.3 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.7 مليون نسمة، ثم الدقهلية 6.9 مليون نسمة، ثم البحيرة 6.7 مليون نسمة، ثم المنيا 6.1 مليون نسمة ثم القليوبية 6 ملايين نسمة، ثم سوهاج 5.6 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.4 مليون نسمة، وأخيرا الغربية 5.3 مليون نسمة.

وكانت 50 يوما فقط كافية من أجل زيادة عدد السكان بـ250 ألف مولود، وفقا لما أعلنته الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ليبلغ إجمالي عدد السكان 102 مليون و250 ألفا، منذ أن سجل عدد سكان مصر 102 مليون نسمة في 5 يوليو من العام الجاري.

وبلغ متوسط الزيادة اليومية خلال 50 يوما الماضية من العام الجاري 5 آلاف فرد، وفي الساعة 208 أفراد، وفي الدقيقة 3.5 فرد، أي بزيادة فرد كل 18 ثانية.

المصدر: “اليوم السابع”