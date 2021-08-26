ليبيا – قال عضو مجلس النواب مصباح البدوي إن جلسة الإثنين المقبل ستخصص لمساءلة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وقد تم إبلاغه رسميًا قبل موعد الجلسة بـ 15 يومًا.

البدوي وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذرع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأربعاء أكد أن قانون انتخاب الرئيس تم تسليمه للجنة التشريعية لصياغته.

ولفت إلى أن الحكومة هي من تتحمل تأخر اعتماد الميزانية، وليس المجلس؛ لأن المجلس أعاد الميزانية للحكومة 3 مرات لتعديلها، والأخيرة سلّمت التعديل الرابع للميزانية بقيمة 111 مليارًا.

البدوي نوه إلى أن الحكومة لم تهتم بالأولويات، والمتمثلة في التعليم والصحة والأمن وتوفير الكهرباء والسيولة، أي ما يخدم المواطن لخلق تنمية.