ليبيا – قال عضو مجلس النواب مصباح البدوي إن جلسة الإثنين المقبل ستخصص لمساءلة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وقد تم إبلاغه رسميًا قبل موعد الجلسة بـ 15 يومًا.
البدوي وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذرع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأربعاء أكد أن قانون انتخاب الرئيس تم تسليمه للجنة التشريعية لصياغته.
ولفت إلى أن الحكومة هي من تتحمل تأخر اعتماد الميزانية، وليس المجلس؛ لأن المجلس أعاد الميزانية للحكومة 3 مرات لتعديلها، والأخيرة سلّمت التعديل الرابع للميزانية بقيمة 111 مليارًا.
البدوي نوه إلى أن الحكومة لم تهتم بالأولويات، والمتمثلة في التعليم والصحة والأمن وتوفير الكهرباء والسيولة، أي ما يخدم المواطن لخلق تنمية.