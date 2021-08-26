تونس – وصلت امس الأربعاء إلى مطار تونس قرطاج الدولي طائرة جزائرية على متنها 200 ألف جرعة من لقاحات كورنا و80 مكثف أوكسجين، فضلا عن مستلزمات صحية أخرى.

وجاء في بيان للرئاسة التونسية أن “تونس تتوجه بجزيل الشكر وبالغ التقدير للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على مواصلة المد التضامني النبيل، الذي يعكس متانة علاقات الأخوة التاريخية بين البلدين ويزيد في ترسيخ قيم التآزر والإيثار القائمة بين الشعبين الشقيقين”.

وتم تسليم هذه اللقاحات والمعدات بحضور عثمان الجرندي، وزير الخارجية التونسي، وعزوز باعلال، سفير الجزائر بتونس.

المصدر: RT