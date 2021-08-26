ليبيا- عبرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية عن أسفها لقطع العلاقات الديبلوماسية بين الجزائر والمغرب.

بيان صادر عن الوزارة حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه منه، أكد أن ليبيا بوصفها تترأس الدورة الحالية لوزراء خارجية اتحاد المغرب العربي تأسف لما يحدث، داعيًا وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي لعقد اجتماع على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية خلال الفترة من الـ7 إلى الـ9 من سبتمبر المقبل.

وطالبت ليبيا الدولتين بضبط النفس وعدم التصعيد، والتمسك بالمبادئ والأهداف المشتركة وبالروابط التاريخية والحضارية والعلاقات الأخوية بين دول اتحاد المغرب، التي تأسس من أجلها لتطلعات الشعوب وللمزيد من التكامل والاندماج.