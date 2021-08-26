ليبيا- أجرى سفير مصر في ليبيا تامر مصطفى لقاءات مع وزراء حكومة الوحدة الوطنية، من بينها الخارجية والتخطيط والنفط والغاز والإسكان والعمل والاقتصاد.

بيان صحفي صادر عن الخارجية المصرية طالعته صحيفة المرصد، أكد أن اللقاءات تطرقت إلى مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل مواصلة العمل نحو تعزيزها، فضلًا عن الترتيبات الخاصة بإعادة افتتاح سفارة مصر في طرابلس القنصلية في بنغازي تأكيدًا على استمرار دعم مصر للاستقرار في ليبيا.

وتابع البيان: إنه تم التباحث حول عملية الإعمار في ضوء الخبرات والكفاءات التي تتمتع بها مصر وإمكانية الاستفادة من التجربة المصرية في مختلف المجالات، في ضوء توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتوفير كافة الإمكانات في هذا الشأن.

وأضاف البيان: إنه تم التطرق إلى الجهود المصرية في دعم مكافحة وباء كورونا واستمرار الجسر البري لنقل الأوكسجين السائل من مصر إلى كافة مناطق ليبيا، تحت إشراف وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية. مؤكدًا إن اللقاءات شددت على بذل القاهرة كافة المساعي لتنفيذ خارطة الطريق والانتخابات التشريعية والرئاسية.