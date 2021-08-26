ليبيا – عقد رئيسا حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي محمد المنفي اجتماعًا مع عدد من أعضاء مجلس النواب عن دوائر انتخابية مختلفة.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد، أكد أن الدبيبة شدد خلال الاجتماع على أهمية هذه اللقاءات التقابلية التي يجب أن تكون بشكل دوري؛ لأن تفعيل اللجان النيابية لمتابعة الوزارات أصبح ضرورة ملحة للوقوف على الوضع بشكل واقعي.

وتابع الدبيبة: إن حكومة الوحدة الوطنية ما زالت بانتظار اعتماد ميزانية العام 2021 لتنفيذ خطتها، فيما رحب المنفي بالمشاركة في الاجتماع الهادف لتدارك أي صعوبات أو مشاكل تواجه الحكومة في أداء عملها؛ إذ لا بد من تعاون الجميع في ملف المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية الذي يقع على عاتق الرئاسي.

بدوره أشار عضو مجلس النواب سالم قنيدي إلى أن الهدف من الاجتماع هو متابعة أداء حكومة الوحدة الوطنية والتعرف على الصعوبات التي تواجهها، والاستماع إلى الملاحظات المسجلة من عدد كبير من أعضاء المجلس بهدف الشروع في العمل على معالجتها.