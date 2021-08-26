ليبيا – أعلنت وزارة الدفاع التونسية توقيف 52 سوريًا مقسمين على مجموعتين حاولوا اجتياز الشريط الحدودي بين تونس وليبيا.

وزارة الدفاع التونسية ذكرت في بيان عبر موقعها الالكتروني أن الوحدات العسكرية العاملة بقطاع رمادة تمكنت فجر الإثنين بجهة المرتبة من توقيف 25 شخصًا من جنسية سورية من بينهم امرأة، كما تمكنت في عملية أخرى يوم الثلاثاء من توقيف 27 سوريًا آخرين من بينهم 4 نساء و11 طفلًا، كانوا يتنقلون داخل المنطقة الحدودية العازلة بنيّة اجتياز الحدود خلسة باتجاه التراب الوطني.

وأوضحت الدفاع التونسية أنه تم تسليمهم إلى وحدات الحرس الحدودي بالمنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.