ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض إن اجتماع آمر الكتيبة 166 محمد الحصان مع آمر كتيبة طارق بن زياد للدخول الى الشويرف وتأمين منظومة النهر من العبث والتخريب من قبل الخارجين عن القانون هو بتكليف مباشر من رئيس الحكومة وبتنسيق مع “رئاسة الأركان” وبعلم أبرز “قادة البركان”، وفقًا لقوله.

الرعيض اعتبر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن “مناورة محمد الحصان ودخوله للشويرف بدون قطرة دم واحدة ما هو إلا إنجاز يستحق الثناء عليه لا تخوينه، وإن أرادت كتيبة طارق بن زياد الحرب فنحن على ثقه بقيادات الكتيبة 166 الذين سيكونون في مقدمة الصفوف لصدهم”.

وتابع: “من منا يستطيع أن يزايد على قادة الكتيبة 166 التي لعبت دورًا محوريًا ومهمًا في صد العدوان على العاصمه، فهم رجال السلم قبل الحرب، التاريخ لا يذكر إلا من يصنعون السلام، هم الأبطال وهم الشجعان، أما صناع الحروب فابحثوا أين ستجدوهم في كتب التاريخ”.

كما أضاف: “لعلها تكون بداية فعليه لتوحيد مؤسسة الجيش والعمل المشترك بعيدًا عن التجاذبات السياسيه وأي أطماع لحكم العسكر، تحية لكل من يصنع السلام ويبعد شبابنا عن الحروب”.