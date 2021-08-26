ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أمس الأربعاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيتش، بحضور عضويّ مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، و ابوبكر مردة، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات مستجدات العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر القادم، وسير عملية التسجيل بمنظومة سجل الناخبين، لما تمثله من رسائل تعبر عن تطلع الليبيين نحو الخيار الديمقراطي من خلال الانتخابات.

وتناول اللقاء آخر المستجدات بخصوص التوصل إلى قاعدة دستورية للانطلاق نحو البداية الفعلية للعملية الانتخابية، وخاصة بعد النجاح الذي حققته مستويات التسجيل، وسبل الدعم التي يمكن أن تقدمها بعثة الأمم المتحدة لتذليل كافة الصعوبات أمام المراحل القادمة.

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