الصين: حريصون على تقديم ما يمكن لتحسين معيشة السوريين وتسريع إعادة الإعمار

الصين: حريصون على تقديم ما يمكن لتحسين معيشة السوريين وتسريع إعادة الإعمار

سوريا – أعلنت الصين حرصها على تقديم ما في وسعها من المساعدات لسوريا في مكافحة فيروس كورونا المستجد وتحسين معيشة الشعب السوري وتسريع إعادة الإعمار.

وفي رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كتشيانغ إن الحكومة الصينية “تولي اهتماما بالغا” لتطوير العلاقات مع سوريا، وأضاف أن البلدين “تربطهما علاقات صداقة تقليدية وطالما تبادلا الفهم والدعم المتبادل في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والهموم الكبرى للبلدين”.

وذكرت رئاسة الوزراء السورية أن المسؤول الصيني أعرب عن استعداد حكومة بلاده “لبذل جهود مشتركة مع الحكومة السورية لتوطيد الصداقة التقليدية بين البلدين ودفع علاقات التعاون إلى الأمام باستمرار، متمنياً لسوريا وشعبها الأمن والازدهار”.

المصدر: RT