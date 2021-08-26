ليبيا – أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب يوسف العقوري أن جلسة مجلس النواب المقبلة في مدينة طبرق ستكون لمسائلة الحكومة، معربًا في سياق آخر عن أسفه لإعلان الجزائر بقطع العلاقات مع المغرب بعد تصاعد التوتر بينهما.

العقوري قال في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأربعاء: “إن مجلس النواب خلال جلسته القادمة يوم الاثنين في طبرق سيناقش عملية سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وستكون لمسائلة الحكومة”.

وكشف أن هناك مطالبات من عدد من أعضاء مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة بسبب أدائها.

وذكر: “نأمل بأن تقوم الحكومة بمهامها وأبرزها توحيد المؤسسات وتحسين الخدمات الأساسية و الاستعداد للانتخابات القادمة، وهي المهام التي نص عليها اتفاق السلام في جنيف والذي جاء بحكومة الوحدة الوطنية وأعطيت الثقة من مجلس النواب بناء عليه”.

أما حول الإعلان الجزائري فقال: “نحن نأسف لهذا الإعلان، مع احترامنا لسياسة الجزائر الخارجية وأسباب اتخاذ ذلك القرار، ولكننا نعتقد أنه لن يكون إيجابيًا لمنطقة دول المغرب العربي”.

وأضاف: “نرى أن دول المنطقة تحتاج لمزيد من التقارب وتجاوز خلافاتها من أجل مواجهة التحديات المشتركة، ولكننا في ليبيا نحافظ على مستوى عالي من التنسيق وعلى علاقات قوية مع الجزائر والمغرب ونقدّر دورهما لدعم الاستقرار في بلادنا”.