ليبيا – قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري إن مشكلة المقاصة كانت تكمن في وجود 52 مليار دينار أرصدة المصارف التجارية في المصرف المركزي بنغازي، أعطيت المصارف التجارية مقابلها في المركزي طرابلس 20 مليار دينار حوالي 40%.

العكاري وفي منشور له عبر صحفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس الأربعاء، أكد أن المشكلة الأكبر هي وجود 55 مليار دينار عملة خارج المصارف، رجع منها 2 مليار، بمعنى دخلت العملة نتيجة بيع النقد الأجنبي وسحبت مقابل طلبات الزبائن.

وأضاف: “النسبة لم تتعدَّ 30% وما تزال المطالبة بتوفير السيولة”، لافتًا إلى السحب اليومي من المصارف موضوع خطير جدًا.

العكاري شدد على أن المجتمع الليبي لم يساهم في حل جزء من هذه المشكلة، وهناك تخزين وتكديس العملة في البيوت، مضيفًا: “نحن لا نتكلم على ذوي الدخل المحدود هذه بلادكم تحتاج إلى تعاون الجميع من أجل رفع هذا الحمل”.