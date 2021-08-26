ليبيا – تباحث النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة حسين القطراني اليوم الخميس مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش حول الاستحقاق المزمع تنفيذه خلال شهر ديسمبر القادم، والمتمثل في عقد انتخابات برلمانية ورئاسية للخروج بالبلاد من مأزق الانقسام والشرعية الدستورية، والانطلاق إلى مرحلة بناء مؤسسات نابعة من إرادة الشعب.

الاجتماع تطرق بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة لدور حكومة الوحدة إلى توحيد مؤسسات الدولة ودعمها بالإمكانيات اللازمة لتوفير الخدمات للمواطنين، وعلى رأسها مجابهة وباء كورونا وتوفير الكهرباء والمياه بالإضافة إلى دور الحكومة في المصالحة الوطنية وجبر الضرر وإعادة الحياة إلى المدن والمناطق المدمرة وتقديم الرعاية والدعم اللازم للنازحين والمهجرين من مدنهم.

ومن جهته، ثمن النائب كافة الجهود المبذولة من البعثة الأممية لغرض حشد الدعم الدولي للجهود الجارية في المجالات السياسية والامنية والاقتصادية وغيرها، وذلك لتعزيز تنفيذ خارطة الطريق التي اقرها ملتقى الحوار السياسي وقراراته.

القطراني حث على بذل المزيد من الجهود لاقرار القاعدة القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات ودعم جهود اللجنة العسكرية 5+5، وتوفير كافة احتياجاتها اللازمة لتنفيذ مهامها على أكمل وجه، وعلى رأسها إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي.

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