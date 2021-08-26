ليبيا – قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الأربعاء إن التدخل التركي سياسيًا وعسكريًا أربك المشهد الليبي، مؤكدًا أنه إذا لم تحضر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة جلسة الاستجواب سيتم سحب الثقة عنها.

عقيلة صالح اعتبر في تصريحات لـ”العربية” أن استجواب الحكومة يهدف لمواجهتها بشأن التقصير في عملها، لافتًا إلى أن حكومة الدبيبة منحت الميليشيات ميزانية أكبر من ميزانية الجيش.

وأشار إلى أن الحكومة فشلت في توحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين، موضحًا أن مجلس النواب سيقرر بقاء حكومة الدبيبة أو رحيلها بعد الاستماع إليها.

يذكر أن 29 نائبًا من إقليم برقة طالبوا بسحب الثقة عن الحكومة، كونها لم تقدم أبسط الخدمات للشعب الليبي.

وأشار إلى أن الحكومة فشلت في توحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين، موضحًا أن مجلس النواب سيقرر بقاء حكومة الدبيبة أو رحيلها بعد الاستماع إليها. يشار إلى أن 29 نائبًا من إقليم برقة طالبوا بسحب الثقة عن الحكومة، كونها لم تقدم أبسط الخدمات للشعب الليبي.