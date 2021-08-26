ليبيا – التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري أمس الإربعاء بديوان المجلس فرع طرابلس، بسفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هوبتون.

اللقاء تناول وفقًا للمكتب الاعلامي التابع للمجلس آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وكذلك أهمية دور مجلس النواب في هذه المرحلة التاريخية وقيامه بواجباته المتمثلة في صياغة القوانين والتشريعات الخاصة بالعملية الانتخابية.

وتطرق الطرفان في لقائهما إلى أهمية دور المملكة المتحدة في دعم استقرار البلاد، وكذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار توطيد العلاقات بين البلدين ليبيا والمملكة المتحدة ومع انتهاء فترة عمل السفير البريطاني.

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