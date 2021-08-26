باكستان – اتفقت باكستان وأفغانستان على تمديد اتفاقية عبور (ترانزيت) البضائع لمدة ستة أشهر، وجاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة Express Tribune نقلا عن وزارة التجارة الباكستانية.

وقالت وزارة التجارة الباكستانية: “تم حل جميع القضايا المتعلقة بتجارتنا مع أفغانستان، لذلك تواصل باكستان القيام بأنشطة تجارية مع أفغانستان وفقا للقانون الدولي”.

وأكدت عدم وجود قيود على حركة الشاحنات والمواطنين عبر معبري سبين بولداك وتورخام على الحدود الباكستانية الأفغانية بعد تغير الوضع السياسي في أفغانستان، وأشارت إلى أن أكثر من 1000 شاحنة يوميا تمر عبر المعبرين.

في مطلع أغسطس الجاري، أغلقت السلطات الباكستانية المعبرين عدة مرات بسبب الأعمال القتالية بين حركة طالبان وجيش الحكومة الأفغانية في إقليمي قندهار وننكرهار.

يشار إلى أن معبر تورخام يعد معبرا رئيسيا والأكثر ازدحاما على الحدود بين أفغانستان وباكستان.

المصدر: تاس