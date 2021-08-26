أفغانستان – أعلن وزير بريطاني اليوم الخميس، أن هناك “تهديدا حقيقيا بشن هجوم وشيك على مطار العاصمة الأفغانية كابل” حيث يحتشد الآلاف في محاولة للفرار من أفغانستان.

وقال وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي لراديو هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” إن هناك معلومات استخباراتية “ذات مصداقية كبيرة” تفيد بأن مسلحين يخططون لشن هجوم وشيك على المحتشدين بمطار كابل.

وأضاف هيبي “توجد حاليا تقارير ذات مصداقية كبيرة عن هجوم وشيك، ولهذا السبب تم تغيير نصيحة وزارة الخارجية الليلة الماضية، بأنه ينبغي على الناس عدم القدوم إلى مطار كابل وبأن عليهم الانتقال إلى مكان آمن وانتظار المزيد من التعليمات”.

وأضاف قائلا “لا يسعني إلا أن أقول إن التهديد خطير، وسنبذل قصارى جهدنا لحماية الموجودين هناك.. هناك فرصة كبيرة لتغيير النصيحة مع ورود المزيد من التقارير، لكن لا يوجد ضمان لذلك”.

المصدر: رويترز