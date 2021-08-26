أفغانستان – أعلنت حكومة بلجيكا أنها أوقفت عمليات الإجلاء من أفغانستان بسبب مخاوف من خطر شن هجوم إرهابي في مطار كابل.

وصرح رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بأن بلاده أجلت إجمالا أكثر من 1.4 ألف شخص من أفغانستان ضمن هذه العملية، مشيرا إلى أن آخر رحلة إجلاء بلجيكية من كابل هبطت في إسلام آباد الليلة الماضية.

وأوضح دي كرو أن قرار إيقاف عمليات الإجلاء جاء على خلفية تدهور الوضع الأمني بشكل ملموس أمس الأربعاء، قائلا: “تلقينا معلومات من الأمريكيين ومصادر أخرى بشأن تفجير انتحاري وشيك في المطار، وكان ضمان الوصول إلى المطار عبر بواباته يزداد صعوبة أكثر فأكثر وأصبح مستحيلا في لحظة ما”.

وتأتي هذه الخطوة قبل انقضاء المهلة المتفق عليها بين الغرب وحركة “طالبان” لإتمام عمليات الإجلاء من كابل، أي 31 أغسطس.

وسبق أن تحدث مسؤولون كبار في الولايات المتحدة وبريطانيا عن خطر شن تنظيم “داعش” هجوما إرهابيا في مطار كابل خلال عمليات الإجلاء.

المصدر: “رويترز”