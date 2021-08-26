تركيا – اكتشف علماء الآثار الأتراك في تل تيبيتشيك الواقع بالقرب من مدينة تشين بمقاطعة أيدين الغربية، فرنا عمره 3500 عام.

وتشير صحيفة Daily Sabah، إلى أن أعمال الحفر في هذه المنطقة بدأت عام 2004 تحت إشراف البروفيسورة سيفينتش غونيل من كلية الآثار في جامعة هاسيتيب. وقد اكتشف العلماء خلال 17 عاما، ثلاثة أبراج وغرف بها أشياء خاصة بالزيارات الرسمية وسبج (حجر كريم) لصنع الأدوات. والآن عثروا على الفرن.

وتقول البروفيسورة، “نعتقد أن البقايا المعمارية التي اكتشفناها في المنطقة التي نعمل فيها في الفترة الأخيرة، هي فرن استخدمت في بنائه بلاطات فخارية وأرضيته من الطوب الطيني وعمره 3500 عام”.

وتضيف، عثر الخبراء في المنطقة المحيطة بالفرن على أوان خزفية، “ما يؤكد على أن هذا المكان كان مخصصا للإنتاج التجاري”.

ووفقا لها، سوف تظهر معلومات كاملة عن هذا الاكتشاف في المستقبل القريب مع استمرار عمليات الحفر في المنطقة.

ويذكر أن فريق غونيل عثر سابقا على بعد 20 مترا من الفرن، على مستودع يحتوي على شظايا علب زجاجية وأوان فيها مواد غذائية، ولكنه بحالة سيئة بسبب الفيضانات التي حدثت في ذلك الوقت. بحسب البروفيسورة.

وتضيف البروفيسورة، كانت هذه المنطقة على مدى 7.5 ألف عام مستوطنات عديدة. وقد عثرنا في التل على آثار لجميع مراحل الحياة. وهذا ما يشير إلى أنها كانت مركزا تجاريا كبيرا.

المصدر: نوفوستي