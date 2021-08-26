فرنسا – اكتفى ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان بتصريح مقتضب عن رغبة كيليان مبابي مهاجم الفريق في الرحيل، وتقدم نادي ريال مدريد بعرض لضم اللاعب الدولي الشاب.

قال الخليفي على هامش مشاركته في اجتماع رابطة الأندية الأوروبية في إسطنبول اليوم الخميس، “أنا مرتبط بعمل الآن، الوقت غير مناسب للحديث”.

وأضاف رئيس النادي الباريسي لصحيفة ماركا الإسبانية “سأتحدث لاحقا”.

ويترقب باريس سان جيرمان أيضا مصير الفريق في قرعة مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا التي ستقام مساء اليوم.

وكان البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي للنادي الباريسي، أكد أمس الأربعاء، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن مبابي يرغب في الرحيل، وأن ناديه رفض عرضا تجاوز قيمته 160 مليون يورو لانتقاله إلى ريال مدريد.

وينتهي عقد مبابي (22 عاما) مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري في صيف 2022، إلا أنه وعد مسؤولي ناديه بأنه لن يرحل مجانا وفقا لتأكيدات المدير الرياضي ليوناردو.

المصدر: وكالات