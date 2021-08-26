فرنسا – أصبح النجم الفرنسي الشاب، كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قريبا من أي وقت مضى من انتقاله إلى صفوف ريال مدريد، بعد رفع عرضه المالي.

ذكرت محطة “سكاي سبورتس”، اليوم الخميس، أن ريال مدريد رفع عرضه للتعاقد مع كيليان مبابي إلى 170 مليون يورو، بعد رفض عرضه الأول مقابل 160 مليون يورو.

اختار النجم الفرنسي الشاب، كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، رقماً مفاجئاً لقميصه مع فريقه القادم، ريال مدريد الإسباني، في الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مبابي يريد ارتداء القميص رقم 5 في ريال مدريد، بعد أن أصبح قاب قوسين أو أدنى من اكمال صفقة الانتقال إلى النادي الملكي، في ضوء تفاوض “الميرينغي” بشكل جاد مع الفريق الباريسي للوصول بالصفقة لطريق النور في الصيف الحالي، اختار مبابي.

ويرغب مبابي في ارتداء القميص رقم (5) الذي كان يحمله مواطنه النجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان، عندما كان يلعب في ريال مدريد، قبل أن يصبح مدربا له فيما بعد.

ويرتبط كيليان مبابي (22 عاما) بعقد مع باريس سان جيرمان حتى 30 يونيو 2022، ويستطيع بعد ذلك التوقيع مجانا مع أي ناد آخر، وبالرغم من ذلك فقد عرض ريال مدريد على الفريق الباريسي مبلغا يصل إلى 160 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب، والآن 170 مليون يورو.

المصدر: وكالات