إيطاليا – كشفت شبكة “سكاي سبورتس” أن اللقاء بين البرتغالي، خورخي مينديز، وكيل مواطنه النجم كريستيانو ​رونالدو، وفريقه ​يوفنتوس​ الإيطالي في مدينة تورينو، اليوم الخميس، انتهى من دون أي اتفاق.

ويرغب رونالدو (36 عاما) في الرحيل عن يوفنتوس قبل انتهاء عقده معه الصيف المقبل، ولكن النادي الإيطالي يريد الاستفادة من بيعه مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

ولم يكن من المقرر عقد اجتماعات أخرى يوم الخميس، حيث يبحث مينديز عن فريق يرغب في شراء رونالدو الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.

وفي السياق نفسه، تم عرض فرصة على مانشستر سيتي للتعاقد مع رونالدو وهم مهتمون بإعادته إلى الدوري الإنكليزي الممتاز.

وذكرت صحيفة “أس” الإسبانية، في وقت سابق، أن رونالدو اتفق على تفاصيل عقده الشخصي مع مانشستر سيتي، وسينضم لحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لمدة عامين، وسيحصل على نحو 15 مليون يورو سنويا.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن نادي يوفنتوس يرفض رحيل رونالدو مجانا، ويطلب الحصول على نحو 25 مليون يورو، مع الحصول على خدمات لاعب من مانشستر سيتي.

واقترح النادي الإنجليزي التخلي عن مهاجمه الإنجليزي رحيم سترلينغ، غير أن يوفنتوس يصر على التعاقد مع المهاجم البرازيلي غابريل جيسوس.

وأكدت إدارة نادي “السيدة العجوز” أنها تفضل جيسوس لأنه يلعب في قلب الهجوم، ولا ترغب في التعاقد مع ستيرلينغ لعدم حاجتها لمهاجم على الجناح.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن وكيل أعمال رونالدو يسعى لإتمام الصفقة قبل نهاية الأسبوع الحالي، لتجنب خوض النجم البرتغالي المباراة المقبلة في الدوري الإيطالي “الكالتشيو” أمام إمبولي يوم السبت المقبل.

وكان رونالدو قد بدأ المباراة الأولى ليوفنتوس في الدوري خلال الأسبوع الماضي من مقاعد البدلاء وهو ما أثار جدلا واسعا، حاولت إدارة يوفنتوس التخفيف من حدته، مؤكدة أن القرار اتخذ بالاتفاق بين اللاعب ومدربه ماسيمليانو أليغري.

المصدر: وكالات