روسيا – لأول مرة كشف معهد “بوليوس” التابع لشركة “روستيخ” الحكومية الروسية في منتدى “الجيش – 2021” العسكري التقني الدولي عن روبوت “سوسنا – إن” المتخصص في التعرف على القناصين.

وقال ناطق باسم المعهد إن “سوسنا – إن” عبارة عن جهاز ليزر أوتوماتيكي بصري بمقدوره أن يمسح ليلا ونهارا مجالا حوله للتعرف على أية أجهزة بصرية تقوم بالرصد والتصويب مثل جهاز التصويب التابع لبندقية القنص أو المنظار أو جهاز التصويب التابع لمنظومة الصواريخ المضادة للدبابات.

ولا يستطيع “سوسنا – إن” إصدار إشارة تنبيه فحسب بل ويحدد موقع القناص ويشوش عليه باستخدام أشعة الليزر.

وأشار مصمم الروبوت، ميخائيل روزين في حديث أدلى به لوكالة “تاس” إلى أن “سوسنا – إن” يمكن أن يستخدم لأغراض عسكرية ومدنية على حد سواء وذلك لضمان أمن المسؤولين وحماية المنشآت والحياة الخاصة. وفي حال يقوم أحد بتصوير الفيديو أو الرصد بواسطة المنظار أو يحقق التصويب بواسطة بندقية القنص يقوم “سوسنا – إن” بالتشويش البصري عليه وتحديد موقعه بدقة فائقة.

ويمكن أن يعمل الروبوت على مسافة 3 آلاف متر ويبلغ وزنه 4.6 كيلوغرام. أما لوحة التحكم فيه فتزن 1.1 كيلوغرام فقط.

يذكر أن المنتدى العسكري التقني الدولي “الجيش-2021” يعقد للمرة السابعة في منطقة مركز “باتريوت” للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار “كوبيكا”، ومعسكر “ألابينو” في الفترة من 22 وحتى 28 أغسطس”.

المصدر: روسيسكايا غازيتا