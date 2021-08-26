لأول مرة.. روسيا توافق على تصدير أسلحة متطورة حديثة إلى الخارج

لأول مرة.. روسيا توافق على تصدير أسلحة متطورة حديثة إلى الخارج

روسيا – أبرمت موسكو ضمن إطار فعاليات معرض “الجيش-2021” العسكري عقودا لتصدير منظومات دفاعية روسية متطورة حديثة، لأول مرة إلى دول أخرى.

وأكد ألكسندر ميخييف، المدير العام لمؤسسة “روس أوبورون إكسبورت” (وهي الهيئة الحكومية الروسية المعنية بالصادرات العسكرية) للصحفيين، اليوم الأربعاء، أن منظمته أبرمت خلال فعاليات المعرض نحو 20 عقدا تزيد قيمتها الإجمالية عن ملياري يورو.

وأضاف ميخييف أن وفد “روس أوبورون إكسبورت” أجرى خلال فعاليات الدورة الحالية من المعرض لقاءات ومحادثات مع ممثلين عسكريين من 35 دولة، وعقدت 17 من هذه اللقاءات على مستوى وزراء الدفاع ونوابهم ورؤساء الأركان ومستشاري زعماء تلك الدول.

وأكد مدير “روس أوبورون إكسبورت” أن روسيا بموجب أحد هذه العقود ستصدر إلى الخارج لأول مرة منظومة “ريبيلينت باترول” الحديثة للحرب الإلكترونية، والتي تكافح الطائرات المسيرة (بلا طيار) بالوسائل الإلكترونية على مسافة تصل 20 كلم.

كما تم إبرام أولى العقود لتصدير منظومة الحرب الإلكترونية الحديثة “كراسوخا” ومنظومة الدفاع الجوي “بانتسير إس 1 إم”، وتزويد سفينة أجنبية بمنظومة “بالما” (النخلة) المخصصة لحماية السفن العسكرية.

ولم يتم الكشف عن الدول التي أبرمت معها العقود المذكورة.

وأشار ميخييف إلى برنامج تعاون واسع النطاق وطويل الأمد يربط روسيا مع الهند، بالإضافة إلى مشاريع مشتركة كبيرة مع فيتنام والصين وماليزيا والبرازيل والأردن، وعدد من الدول الأخرى.

المصدر: “نوفوستي”