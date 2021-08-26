ليبيا – التقى الرئيس المكلف لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العميد عادل عبية وعدد من مسؤولي الجهاز أعضاء لجنة تقصي الحقائق بمجلس حقوق الإنسان.

بيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن أعضاء اللجنة المشكلة بناء على طلب من ليبيا لتمثل المجلس الأممي الذي يتخذ من مقرًا له عقدوا اجتماعًا مع عبية، لبحث الإشكاليات التي تعترض ملف الهجرة غير الشرعية من إيواء وإعاشة وترحيل.

وأضاف البيان: إن الاجتماع يأتي استكمالًا لآخر موسع تم بمشاركة وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ورئاسة وزيرة الخارجية بالحكومة نجلاء المنقوش.