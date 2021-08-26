مسؤول أمريكي يكشف ما سيقوله بايدن لبينيت حول إيران خلال اللقاء الأول بينهما

مسؤول أمريكي يكشف ما سيقوله بايدن لبينيت حول إيران خلال اللقاء الأول بينهما

واشنطن – كشف مسؤول أمريكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيقول لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يوم الخميس، إن واشنطن تشاطر إسرائيل قلقها بشأن إيران، لكنها ملتزمة بحل دبلوماسي.

وقال المسؤول الأمريكي للصحفيين، يوم الأربعاء: “منذ انسحاب الإدارة السابقة من الصفقة النووية الإيرانية، خرج البرنامج النووي الإيراني عن السيطرة، وهو يتطور أسبوعا بعد آخر”.

وأضاف المسؤول أن إيران تمتلك أجهزة الطرد المركزي أكثر تطورا، إضافة لمخزونات اليورانيوم والتكنولوجيات، وبالتالي فإن قدرتها على تحقيق “الاختراق”، أي صناعة القنبلة النووية، أصبحت “مسألة عدة أشهر”.

وأكد المسؤول أن الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي سيناقشان “ماذا سيفعلان بهذا الصدد”.

وأوضح المسؤول أن الإدارة الأمريكية قلقة جدا إزاء الأنشطة النووية الإيرانية، لكن بايدن سيرفض أي تحركات من بينيت لوقف الجهود الرامية للعودة إلى اتفاق عام 2015 حول البرنامج النووي الإيراني.

وقال: “نحن بالطبع متمسكون بالطريق الدبلوماسي. نعتقد أن هذا هو أفضل طريق لوضع سقف للبرنامج (النووي الإيراني) والتخلي عن المكاسب التي حققتها إيران خلال السنوات الأخيرة في المجال النووي”.

وأضاف: “إن لم يعمل ذلك، فهناك طرق أخرى للمضي قدما”، دون أن يكشف عن أي تفاصيل بهذا الشأن.

يذكر أن لقاء الرئيس الأمريكي جو بايد مع نفتالي بينيت في واشنطن سيكون الأول لهما منذ تولي بينيت منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي في يونيو الماضي، ذلك بعد 12 سنة من وجود بنيامين نتنياهو في سدة الحكم بإسرائيل.

المصدر: “رويترز”