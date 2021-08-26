مسؤول إسرائيلي: الإدارة الأمريكية تدرك أن العودة إلى الاتفاق النووي قد لا تكون ممكنة

مسؤول إسرائيلي: الإدارة الأمريكية تدرك أن العودة إلى الاتفاق النووي قد لا تكون ممكنة

إسرائيل – مسؤول إسرائيلي إن الإدارة الأمريكية تدرك أن العودة للاتفاق النووي قد لا تكون ممكنة، وهي منفتحة على المقاربات الإسرائيلية لمواجهة إيران.

وقال عضو في الوفد المرافق لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى واشنطن، إنه فيما يتعلق بإيران “حظيت مواقف الفريق الإسرائيلي باهتمام كبير من الإدارة الأمريكية، فهم أنفسهم يفهمون أنه قد لا يتم التوصل إلى اتفاق، وحتى إذا كان هناك اتفاق، هناك ثغرات يجب سدها”.

وشدد على أن “الحكومتين تنسقان بشكل وثيق للغاية بشأن إيران لدرجة أنهما تستخدمان في كثير من الأحيان نفس المصطلحات وتثيران نفس الأسئلة أثناء مناقشة خياراتهما إذا لم تعد إيران إلى خطة العمل الشاملة المشتركة”.

المصدر: “تايمز أوف إسرائيل”