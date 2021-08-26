مصدر: هذا ما غنمته “طالبان” من أسلحة بعد توليها السلطة

مصدر: هذا ما غنمته “طالبان” من أسلحة بعد توليها السلطة

أفغانستان – أكد رئيس القسم الروسي في رابطة الشرطة الدولية، يوري جدانوف، إن حركة “طالبان” تمكنت من الوصول إلى كمية كبيرة من الأسلحة، بعد توليها السلطة في أفغانستان.

وفي حديثه مع وكالة “نوفوستي”، كشف المسؤول الروسي أن الحركة غنمت حوالي مليون قطعة سلاح خفيف ونحو مليار قطعة ذخيرة، فضلا عن نحو 600 ناقلة جند مدرعة، وأكثر من 8 آلاف مركبة عسكرية للطرق الوعرة وعربات مصفحة.

كما استولت الحركة على حوالي 100 طائرة مروحية من طراز Mi-17 وMi-24 من الحقبة السوفيتية، وعشرات المروحيات من طراز MD 500 Defender و16 مروحية “بلاك هوك”، فضلا عن العديد من طائرات النقل Hercules.

المصدر: “نوفوستي”