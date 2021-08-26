مواجهة بين رونالدو وميسي في دوري الأبطال تلوح في الأفق

مواجهة بين رونالدو وميسي في دوري الأبطال تلوح في الأفق

سويسرا – أوقعت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الجديد التي جرى سحبها اليوم الخميس بمدينة إسطنبول التركية، فريق باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في مجموعة واحدة.

وسيلعب فريقا فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي في المجموعة الأولى إلى جانب فريقي لايبزيغ الألماني، وبروج البلجيكي.

تكمن إثارة هذه المواجهة الإنجليزي الفرنسية، ليس فقط لأن ملكية الناديين تعود لدولتين عربيتين، حيث يملك مانشستر سيتي الإنجليزي الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان.

بينما تعود ملكية باريس سان جيرمان للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، ويترأسه القطري ناصر الخليفي.

بل وتلوح مواجهة في الأفق بين الغريمين التقليدين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعد انتقال الأخير إلى صفوف الفريق الفرنسي، واقتراب “صاروخ ماديرا” من الانضمام إلى صفوف مانشستر سيتي.

أما إذا بقي رونالدو في فريق يوفنتوس، فسيلعب ضمن المجموعة الثامنة، إلى جانب كل، تشيلسي الإنجليزي حامل اللقب، وزينيت بطرسبورغ الروسي، ومالمو السويدي.

المصدر: RT