ميسي يجد نفسه في دوري متواضع.. بعد خروج الفرنسي من قائمة الخمسة الكبرى

ميسي يجد نفسه في دوري متواضع.. بعد خروج الفرنسي من قائمة الخمسة الكبرى

سويسرا – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، التصنيف الجديد الخاص بالدوريات الكبرى في القارة الأوروبية، والذي شهد خروج الدوري الفرنسي من قائمة الخمسة الكبرى.

ونشر “يويفا” عبر موقعه الرسمي ترتيب الدوريات الخمسة الكبرى، وأصبح كما يلي بدءا من الموسم الجديد المنطلق بها:

واحتل الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمير ليغ” المركز الأول برصيد (87926) نقطة نقطة، وجاء الدوري الإسباني في المركز الثاني بمجموع (80570) نقطة.

وتراجع الدوري الفرنسي، الذي انضم إليه النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى المركز السادس في الترتيب العام للدوريات الأوروبية، بفارق نقطة كاملة بينه وبين الدوري البرتغالي صاحب المركز الخامس.

ويعود سبب التراجع إلى خسارة موناكو الفرنسي على يد شاختيور دونيتسك الأوكراني أمس الأربعاء، ضمن التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بينما في الجانب الآخر تأهل بنفيكا البرتغالي إلى دور المجموعات “للتشامبيونز ليغ.

وفي ما يلي ترتيب الدوريات الأوروبية الستة الأولى:

1- الدوري الإنجليزي الممتاز (87926) نقطة

2- الدوري الإسباني (80570) نقطة

3- الدوري الإيطالي (63616) نقطة

4- الدوري الألماني (61427) نقطة

5- الدوري البرتغالي (44216) نقطة

6- الدوري الفرنسي (43498) نقطة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أوضح من قبل كيف يتم حساب المعاملات للأندية، حيث يتم حساب النقاط لكل ناد من خلال مشاركاته في الدوريات والبطولات الرسمية المحلية والقارية بالإضافة إلى نتائجها.

المصدر: وكالات