الأردن – أعلن الأردن أن الأفغان الذين سمح بمرورهم عبر أراضي البلاد مطلع الأسبوع الحالي غادروا المملكة فجر اليوم الجمعة وهم في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضيف الله علي الفايز إن “مرورهم من الأردن ومغادرتهم تم وفق ترتيبات تم الاتفاق عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سمح الأردن وفقها بمرور ما حده الأعلى 2500 شخص عبر أراضيه إلى الولايات المتحدة إسهاما منه في جهود التعامل مع الأزمة الإنسانية في أفغانستان”.

وأكد الفايز أن “الأفغان الذين يتم إجلاؤهم، ويمرون عبر الأردن لفترة قصيرة جدا، ليسوا لاجئين في الأردن، ولا يمنحون صفة اللجوء، ولا يتحمل الأردن أي أعباء جراء عبورهم أراضيه”، مشيرا إلى أن “وصول الدفعة الأولى ومغادرتها اكتملت في أقل من أسبوع”.

وأضاف: “عملية مرور الأفغان عبر الأردن قد تستمر حتى نهاية الشهر الحالي وفق الاتفاق والترتيبات المشار إليها أعلاه”.

المصدر: “الوكيل”