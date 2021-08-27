الجزائر.. السلطات المختصة تلقي القبض على إرهابي خطير بولاية جيجل وكشف ما بحوزته (صور)

الجزائر – ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي في الجزائر، القبض على “الإرهابي الخطير لعور فهيم المدعو “نعيم”، عقب عملية بحث وتمشيط بجبل مسعادة بالميلية في ولاية جيجل”.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه “في إطار مكافحة الإرهاب وبناء على استغلال المعلومات وعلى إثر عملية بحث وتمشيط بجبل مسعادة بالميلية، ولاية جيجل، بالناحية العسكرية الخامسة، ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح أمس 25 أوت 2021، القبض على الإرهابي الخطير لعور فهيم المدعو “نعيم” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994 كممرض للمجرمين”.

وأضاف البيان أن “العملية مكنت من استرجاع 2 مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، الأول كان بحوزة الإرهابي والثاني تم ضبطه بعد استغلاله، و4 مخازن ذخيرة مملوءة ونظارة 1 ميدان ومبلغ مالي يقدر بـ 5000 يورو و110.000 دينار جزائري وحقيبة ظهر بها أغراض متنوعة، بالإضافة إلى تدمير مخبأ 1 يحتوي على ألبسة ومواد غذائية وصفائح لتوليد الطاقة الشمسية”.

المصدر: “الشروق” الجزائرية