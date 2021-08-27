المغرب – أعلن رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن رد السفير المغربي الدائم في الأمم المتحدة، بشأن تقرير المصير بمنطقة القبايل الجزائرية، “ليس موقفا سياسيا للدولة المغربية”.

ونقلت صحيفة “هسبريس” عن العثماني تشديده على أن ما صدر عن مندوب بلاده الدائم في الأمم المتحدة، عمر هلال “كان عبارة عن رد فعل حجاجي على الجزائر”.

وقال رئيس الحكومة المغربية في هذا الشأن: “هذا كان رد فعل لسفير المغرب في الأمم المتحدة، ليس موقفا سياسيا يعبر عنه، وإنما هو رد فعل حجاجي، إذا كنتم تقولون كذا فإنه كذا، هو ليس موقفا سياسيا للدولة المغربية”.

وعبر العثماني عن الأسف للخطوة الجزائرية، مضيفا قوله: “كنا نتمنى أن يكون رد الفعل الجزائري فيه مصالحة وتعاون”، لافتا في السياق إلى أن خطاب الملك محمد السادس الأخير “وضع النقاط على الحروف في موضوع العلاقات مع الجزائر”.

وكرر رئيس الحكومة المغربية ما ورد في بيان خارجية بلاده عقب القرار الجزائري بقطع العلاقات الدبلوماسية، مشيرا إلى أن “المغرب سيبقى دائما وفيا لمبدئه ألا وهو العمل لبناء اتحاد مغاربي منسجم وقوي وقادر على أن يخوض تحديات القرن الواحد والعشرين”.

وصرح العثماني بأنه تفاجأ بقرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة، معبرا عن أسفه الشديد لكون الخطوة جاءت “بعد الدعوة الثالثة التي وجهها الملك محمد السادس ومد من خلالها اليد للمصالحة وبدء الحوار مع الإخوة في الجزائر دون شروط”.

وأعرب العثماني عن الأمل في “تجاوز هذه المرحلة الصعبة بين بلدينا، وأن تعود العلاقات إلى طبيعتها وأحسن، وأن تكون هناك إرادة مشتركة لبناء الاتحاد المغاربي وتجاوز الوضعية الحالية”.

المصدر: هسبريس