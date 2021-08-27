الولايات المتحدة – أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن فرض رسوم تجارية على استيراد الأنابيب الفولاذية من روسيا وأوكرانيا وكوريا الجنوبية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، امس أن الرسوم تفرض لغرض “مكافحة الإغراق”.

وبلغت نسبة الرسوم على الأنابيب الروسية 209.72%، وعلى الأنابيب الكورية 4.44% وعلى الأوكرانية 23.75%.

وكانت الوزارة الأمريكية قد ذكرت في مطلع أغسطس الجاري أنها تعتزم فرض الرسوم على الأنابيب، بعد أن اعتبرت لجنة التجارة الدولية أن الولايات المتحدة تتكبد خسائر بسبب توريد الأنابيب بأسعار “دون السعر العادل”.

المصدر: “نوفوستي”