“حادث في غاية الخطورة”.. انفجارات على خلفية حريق كبير في مدينة بريطانية (صورة)

“حادث في غاية الخطورة”.. انفجارات على خلفية حريق كبير في مدينة بريطانية (صورة)

إنجلترا – أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن عدة انفجارات دوت على خلفية حريق هائل نشب اليوم الجمعة في مدينة ليمينغتون سبا وسط إنجلترا.

وأكدت شرطة مقاطعة وركشير على حسابها في “تويتر” أن الحريق احتدم في مبان صناعية، مشيرة إلى أنها تنفذ عملية إجلاء في المنطقة.

ودعت الشرطة المواطنين المقيمين على بعد لا يزيد عن 70 مترا عن موقع الحادث إلى إبقاء نوافذ وأبواب منازلهم مغلقة.

بدورها، حثت خدمة إطفاء الحرائق والطوارئ في وركشير السكان المحليين على الابتعاد عن موقع الحريق لمسافة لا تقل عن 100 متر.

ويتداول نشطاء في مواقع التواصل لقطات تظهر عمود دخان كثيفا يتصاعد فوق موقع الحريق وألسنة النيران التي تلتهم المباني الصناعية المذكورة.

وأكدت تقارير صحفية أن الحريق أسفر عن إغلاق عدد من الطرق في المدينة.

ونقلت صحيفة “ديلي ستار” عن شهود عيان تأكيدهم سماع دوي انفجارات على مسافة تصل نصف الميل، مشيرة إلى أن عملية إجلاء الناس مستمرة.

وحذر النائب البرلماني عن حزب العمال مات ويستر الذي يمثل وركشير وليمينغتون سبا على حسابه في “تويتر” من أن هذا الحريق يمثل “حادثا في غاية الخطورة قد يشمل مواد كيميائية تستخدم في إنتاج البلاستيك، ما يشكل خطرا على صحة الناس.

المصدر: RT + وسائل إعلام بريطانية