إنجلترا – بعد 12 عاما على رحيله من قلعة “الشياطين الحمر” قرر المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العودة إلى مانشستر يونايتد الذي قضى معه 6 مواسم توج خلالها بالعديد من الألقاب بين 2003 و2009.

وفاز كريستيانو الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، حتى الآن بأكثر من 30 لقبا خلال مسيرته بما في ذلك خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وأربعة ألقاب لكأس العالم للأندية، وسبعة ألقاب في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا واليورو مع منتخب البرتغال.

وفي فترته الأولى مع مانشستر يونايتد سجل 118 هدفا في 292 مباراة.

يذكر أن رونالدو، لعب لصالح مانشستر يونايتد بين 2003 و2009 قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو، والتي كانت أغلى صفقة انتقال لاعب في ذلك الوقت في تاريخ كرة القدم.

ورحل رونالدو عن مانشستر يونايتد بعد عام واحد من تتويج “الشياطين الحمر” بلقب دوري أبطال أوروبا لينضم عام 2009 لنادي ريال مدريد الذي قضى معه 9 مواسم ناجحة، قبل أن يترك الفريق بشكل مفاجئ ليدافع عن ألوان يوفنتوس الإيطالي.

هذا، ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية وإيطالية ذكرت أن يونايتد تعاقد مع رونالدو مقابل 25 مليون يورو.

المصدر: RT + وكالات