طوكيو – ثأرت العداءة الجامايكية شيلي-آن فرايزر-برايس من هزيمتها أمام مواطنتها إيلاين تومسون-هيراه في أولمبياد طوكيو، بفوزها الخميس في سباق 100 م ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى.

لتصبح فرايزر- برايس مسجلة ثالث أسرع وقت في التاريخ.

وسجلت -برايس البالغة 34 عاما، البطلة الأولمبية في دورتي 2008 و2012، زمنا قدره 10.60 ثوان، بعد خمسة أيام فقط من فوز تومسون-هيراه بثاني أسرع توقيت (10.54 ث) في يوجين في الولايات المتحدة.

وحلت تومسون-هيراه، التي حصدت ثلاثية ذهبية في طوكيو بسباقات 100م، 200م، وأربع مرات 100م تتابع، في المركز الثاني الخميس بتسجيلها 10.64ث، وهو ثامن أفضل توقيت في تاريخ السباق، في السباق الذي جرى في مدينة لوزان السويسرية.

وتقترب العداءتان بشكل كبير من تحطيم الرقم القياسي العالمي (10.49 ث) المسجل باسم الأمريكية فلورنس غريفيث-جوينر عام 1988.

وستحصلان على فرصة أخرى لتحطيم هذا الرقم، خلال لقاء الدوري الماسي المقبل في باريس السبت.

المصدر: “أ ف ب”