تركيا – سحبت اليوم الجمعة في مدينة اسطنبول التركية قرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي لكرة القدم.

المجموعة الأولى: أولمبيك ليون ورينجرز وسبارتا براغ وبروندبي.

المجموعة الثانية: موناكو وأيندهوفن وريال سوسيداد وستورم جراتز.

المجموعة الثالثة: نابولي وليستر سيتي وسبارتاك موسكو وليجيا وراسو.

المجموعة الرابعة: أولمبياكوس وإينتراخت فرانكفورت وفناربخشه ورويال أنتويرب.

المجموعة الخامسة: لاتسيو ولوكوموتيف موسكو وأولمبيك مرسيليا وغلطة سراي.

المجموعة السادسة: براغا ورد ستار بلغراد ولودوجوريتس وميتيلاند.

المجموعة السابعة: باير ليفركوزن وسيلتيك وريال بيتيس وفرنكفاروش.

المجموعة الثامنة: دينامو زغرب وجنك ووست هام يونايتد ورابيد فيينا.

وتبدأ المباريات في 16 سبتمبر المقبل.

المصدر: “رويترز”