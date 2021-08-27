ليبيا – اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أمس الخميس بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيتش والوفد المرافق له.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي العديد من القضايا الاقتصاديه والمالية، والجهود المبذولة لدعم حكومة الوحدة الوطنية لتوفير الإحتياجات الأساسية للمواطنين.

وناقش المجتمعون جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي وفقًا لنتائج تقرير التدقيق والمراجعة الدولية.

بدوره، أعرب المبعوث الخاص للأمين العام بأن البعثة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم والمساعدة في هذا الاتجاه.

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