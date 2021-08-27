تركيا – جرى سحب قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم “التشامبيونز ليغ” للموسم الجديد (2021-2022) وتوزيع جوائز “يويفا” امس في مدينة إسطنبول التركية.

وحضر الحفل رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” السلوفاكي ألكسندر تشيفرين، إضافة إلى شخصيات مختلفة وممثلي الأندية المشاركة في القرعة، ومن بينهم القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرنان الفرنسي، والألماني أوليفير كان وغيرهما.

وجاءت نتيجة قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا كالتالي:

المجموعة الأولى (A): مانشستر سيتي (إنجلترا) – باريس سان جيرمان (فرنسا) – لايبزيغ (ألمانيا) – كلوب بروج (بلجيكا).

المجموعة الثانية (B): أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – ليفربول (إنجلترا) – بورتو (البرتغال) – ميلان (إيطاليا).

المجموعة الثالثة (C): سبورتينغ لشبونة (البرتغال) – بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – أياكس (هولندا) – بيشكتاش (تركيا).

المجموعة الرابعة (D): إنتر ميلان (إيطاليا) – ريال مدريد (إسبانيا) – شاختيور (أوكرانيا) – شيريف (مولدوفا).

المجموعة الخامسة (E): بايرن ميونخ (ألمانيا) – برشلونة (إسبانيا) – بنفيكا (البرتغال) – دينامو كييف (أوكرانيا).

المجموعة السادسة (F): فياريال (إسبانيا) – مانشستر يونايتد (إنجلترا) – أتالانتا (إيطاليا) – يونغ بويز (سويسرا).

المجموعة السابعة (G): ليل (فرنسا) – إشبيلية (إسبانيا) – سالزبورغ (النمسا) – فولفسبورغ (ألمانيا).

المجموعة الثامنة (H): تشيلسي (إنجلترا) – يوفنتوس (إيطاليا) – زينيت بطرسبورغ (روسيا) – مالمو (السويد).

أفضل لاعب في الموسم الماضي لدوري الأبطال:

الإيطالي جورجينيو – لاعب فريق تشيلسي.

أفضل مهاجم في الموسم الماضي:

النرويجي إيرلينغ هالاند – مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

أفضل لاعب خط وسط في الموسم الماضي:

الفرنسي نغولو كونتي – لاعب فريق تشيلسي.

أفضل مدافع في الموسم الماضي:

البرتغالي روبن دياز – مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

أفضل حارس مرمى في الموسم الماضي:

السنغالي إدوار ميندي – حارس مرمى فريق تشيلسي.

ويشارك في سحب القرعة الثنائي السابق لفريق تشيلسي الإنجليزي، الصربي براينسلاف إيفانوفيتش، ومايكل إيسيان، بصفتهما أحد أساطير الفريق اللندني المتوج باللقب في الموسم الماضي.

وشهد الحفل تكريما خاصا لأعضاء الفريق الطبي للمنتخب الدنماركي، وبجائزة خاصة من رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، بعد مساهمتهم في الحفاظ على حياة النجم كريستيان إريسكن، الذي تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة منتخب بلاده الدنمارك أمام نظيره الفنلندي، في الجولة الأولى لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو”.

كما حصل قائد منتخب الدنمارك، سيمون كيير، على جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي أيضا، بعد مساهمته في إنقاذ حياة زميله كريستيان إريكسن.

وأظهر كيير، مدافع نادي ميلان الإيطالي، صفاته القيادية بأفضل صورة ممكنة خلال هذه اللحظات، حيث ساهم في إنعاش إريكسن وحاول تهدئة زوجته بعد نزولها إلى أرض الملعب.

ويشارك في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 32 فريقا، تم تقسيمهما قبل القرعة إلى 4 مستويات تضم كل منها 8 أندية، على أن تحتوي كل مجموعة من الـ8 مجموعات فريقا من كل تصنيف.

ووفقا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” لا يمكن تواجد أكثر من فريق من بلد واحد في نفس المجموعة.

وفي ما يلي تصنيف الأندية الـ32 في دور المجموعات “للتشامبيونز ليغ”:

المستوى الأول: أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – بايرن ميونخ (ألمانيا) – مانشستر سيتي (إنجلترا) – ليل (فرنسا) – إنتر ميلان (إيطاليا) – سبورتينغ لشبونة (البرتغال) – فياريال (إسبانيا) – تشيلسي (إنجلترا).

المستوى الثاني: برشلونة (إسبانيا) – يوفنتوس (إيطاليا) – ليفربول (إنجلترا) – مانشستر يونايتد (إنجلترا) – باريس سان جيرمان (فرنسا) – ريال مدريد (إسبانيا) – إشبيلية (إسبانيا) – بوروسيا دورتموند (ألمانيا).

المستوى الثالث: بورتو (البرتغال) – أياكس (هولندا) – أتالانتا (إيطاليا) – لايبزيغ (ألمانيا) – شاختيور (أوكرانيا) – ريد بول سالزبورغ (النمسا) – بنفيكا (البرتغال) – زينيت بطرسبورغ (روسيا).

المستوى الرابع: بيشكتاش (تركيا) – دينامو كييف (أوكرانيا) – بروج (بلجيكا) – يونغ بويز (سويسرا) – ميلان (إيطاليا) – مالمو (السويد) – فولفسبورغ (ألمانيا) – شيريف (مولدوفا).

مواعيد مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا:

تنطلق منافسات دور المجموعات في منتصف سبتمبر المقبل، حيث ستقام مباريات الجولة الافتتاحية يومي (14 و15) من الشهر المقبل:

مواعيد الجولة الأولى: 14 و15 سبتمبر المقبل.

مواعيد الجولة الثانية: 28 و29 سبتمبر المقبل.

مواعيد الجولة الثالثة: 19 و20 أكتوبر المقبل.

مواعيد الجولة الرابعة: 2 و3 نوفمبر المقبل.

مواعيد الجولة الخامسة: 23 و24 نوفمبر المقبل.

مواعيد الجولة السادسة: 7 و8 ديسمبر المقبل.

وستقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، يوم 28 مايو 2022، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

المصدر: وكالات