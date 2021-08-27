ليبيا – أعادت سفارة نيجيريا في العاصمة طرابلس107 من رعاياها ممن تقطعت بهم السبل في ليبيا استمرارًا لعمليات الإنقاذ لضمان عدم وجود نيجيريين عالقين.

ووفقًا لما ورد في وكالة الأنباء النيجيرية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، فقد كشف القائم بأعمال سفارة نيجيريا في ليبيا كبيرو موسى عن وصول هؤلاء ومعظمهم من ضحايا الاتجار بالبشر إلى مطار نامدي أزيكيوي الدولي في العاصمة أبوجا.

وأضاف موسى: إن البعثة الديبلوماسية النيجيرية في ليبيا جعلت من أولوياتها ضمان عدم ترك أي نيجيري عالق أو تعرض لمعاملة غير إنسانية. مؤكدًا أن خارجية بلاده تنسق مع دفاعها لتقديم المساعدة القنصلية المعتادة لمستحقيها في الظروف الصعبة التي يعيشون فيها على الأراضي الليبية.

ترجمة المرصد – خاص