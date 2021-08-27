كوريا ج – أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الجمعة، أنه من المقرر أن يقوم وزير الدفاع سوه ووك بزيارة رسمية إلى مصر وسلطنة عمان في الأسبوع المقبل.

وبحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، فإن الوزير سيلتقي خلال زيارته الرسمية مع كبار المسؤولين العسكريين من مصر وسلطنة عمان لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الدفاعية، على أن تستمر زيارته من 29 أغسطس لغاية 3 سبتمبر المقبل.

وتعد هذه هي أول زيارة يقوم بها وزير دفاع كوري جنوبي إلى مصر، وقد لفتت وزارة الدفاع الكورية إلى أن زيارة سوه تأتي تلبية لدعوة رسمية من وزير الدفاع المصري محمد أحمد زكي.

وخلال زيارة مصر، من المتوقع أن يجتمع الوزير سوه مع وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي، ويقوم بزيارة مجاملة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

كما سيجري اجتماعا مع شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عمان.

ومن المخطط أن يتفقد الوزير الدفعة الـ35 من وحدة تشونغ هيه العسكرية المرابطة على متن المدمرة الحربية “تشونغمو-غونغ لي سون-شين” لمكافحة القرصنة في خليج عدن، حيث سترسي في سلطنة عمان لتحميل الإمدادات العسكرية.

ونقلت “يونهاب” عن مسؤول في الوزارة قوله إن هذه الرحلة إلى الشرق الأوسط ستكون بمثابة فرصة لتوسيع العلاقات التعاونية الدفاعية مع مصر وسلطنة عمان باعتبارهما دولتين رئيسيتين في الشرق الأوسط.

المصدر: يونهاب