أبو الغيط: مستمرون في التضامن مع لبنان والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني

أبو الغيط: مستمرون في التضامن مع لبنان والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني

القاهرة – أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم السبت، استمرار تضامن الجامعة العربية مع لبنان ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني في محنته.

وقال أبو الغيط، في تصريح صحفي قبيل توجهه إلى بغداد لحضور المؤتمر الإقليمي لدعم العراق، “استمعت إلى مناشدة رئيس حكومة لبنان المكلف نجيب ميقاتي للجامعة العربية ولي شخصيا للاستمرار في دعم لبنان، وأنا بدوري أقول أنني أقدر هذه المناشدة، وسبق أن اتصلت بالرئيس ميقاتي متمنيا له التوفيق في تشكيل الحكومة”.

وأكد أبو الغيط “ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها تنفيذ الاصلاحات اللازمة بشكل فوري سيمكن المجتمع العربي والدولي من الإنخراط بفعالية في إنقاذ لبنان ودعم الشعب اللبناني للخروج من هذا النفق المظلم الذي يمر به”.

وأضاف “أتمنى التوفيق للرئيس ميقاتي في معالجة العقبات الموضوعة في طريق تشكيل الحكومة والتي لم يتم تذليلها منذ ما يزيد عن عام كامل للأسف”.

المصدر: RT