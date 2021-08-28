بغداد – يتوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم إلى بغداد للمشاركة في المؤتمر الإقليمي لدعم العراق، تلبية لدعوة تلقاها من بغداد.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن “المؤتمر الذي يحضره لفيف من القادة، يسعى لحشد الدعم الإقليمي والدولي من أجل العراق، وكذلك لتعزيز استقراره وازدهاره، ودعم الجهود المتواصلة التي يبذلها لمواجهة التحديات الضخمة على الصعيد الأمني والاقتصادي”.

وأكد المصدر أن “الجامعة العربية تواكب العراق وتثمن عاليا جهوده من أجل تعزيز سيادته وتحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وكذلك نشاطه الملحوظ من أجل الاستقرار الإقليمي ومد جسور التعاون مع مختلف الأطراف”.

المصدر: RT