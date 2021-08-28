“التعاون الخليجي” يعلن عن الإعداد لمؤتمر “الإعمار والاستثمار العراقي – الخليجي”

“التعاون الخليجي” يعلن عن الإعداد لمؤتمر “الإعمار والاستثمار العراقي – الخليجي”

بغداد – أعلن أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم السبت، الإعداد لعقد مؤتمر تحت عنوان “مؤتمر الإعمار والاستثمار الخليجي – العراقي” في الفترة المقبلة.

وقال الحجرف خلال كلمته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة إن “المجلس يدعم العراق ويتطلع لتعزيز علاقته الاستراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي”.

وأضاف أن “المجلس يعد العدة لعقد مؤتمر الإعمار والاستثمار الخليجي – العراقي في الفترة المقبلة في إطار دعم مجلس التعاون للعراق”.

وشدد على “ضرورة متابعة مخرجات مؤتمر الكويت التي نصت على دعم العراق اقتصاديا”، لافتا إلى أن “علاقة مجلس التعاون الخليجي مع العراق تأتي ضمن ثوابت”.

المصدر: واع