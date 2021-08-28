ليبيا – اجتمع وزير الداخلية خالد التيجاني أمس الجمعة مع المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيتش والوفد المرافق له.

الاجتماع ناقش عدد من المواضيع من أبرزها الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى تونس وما حملته من أهمية للبلدين خاصة فيما يتعلق بموضوع الحدود، وإيجاد الآلية المناسبة لعودة حركة المسافرين جواً وبراً والملفات الأمنية الأخرى.

وتم التطرق خلال الاجتماع إلى ملف الاستحقاق الانتخابي القادم في 24 ديسمبر والدور الذي تتحمله الوزارة في هذا الشأن خاصة فيما يتعلق بتأمين مراكز الاقتراع وجميع المشاركين في هذا الاستحقاق لضمان نجاحه.

وفيما يتعلق بملف الهجرة فقد أكد الوزير على أهميته بإعتباره ملفاً إنسانياً، وأن وزارة الداخلية ورغم كافة الصعاب إلى أنها قدمت الدعم اللازم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية للقيام بكافة مهامه على أكمل وجه.

كما أشار أن الوزارة بكافة منتسبيها يعملون في كافة الأوقات لإرساء دعائم دولة القانون والاستقرار الأمني.

ومن جانبه أشاد المبعوث الأممي لدى ليبيا بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية على الأرض وكذلك جهودها فيما يتعلق بالتعاون مع البعثة في المجالات الأمنية الدولية.

وحضر الاجتماع رئيس جهاز المباحث الجنائية عميد محمود عاشور، ومدير إدارة التخطيط الأمني عميد جمال صفر ، ومدير مكتب الوزير عميد نور الدين أبو جريدة، والناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية عقيد عبد المنعم العربي، والمستشار القانوني للسيد الوزير لحقوق الانسان الدكتور خالد فلاح ومدير أمن جنزور كمال اوحيدة.