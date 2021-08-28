ليبيا – استقبل عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد أوجار، رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بليبيا مرفوقاً بمحمد أبو حارثية منسق ورئيس سكرتارية البعثة.

الجرندي أعرب وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة عن حرص تونس على التعاون البناء مع آليات مجلس حقوق الإنسان من جهة ومعاضدتها للجهود الأممية في دعم واستقرار ليبيا، من جهة أخرى بما يؤهلها لإرساء مؤسسات دائمة قادرة على تهيئة البيئة الضامنة لحقوق الإنسان والنهوض بها.

وأكد استعداد تونس لتقديم الدعم الفني واللوجستي لفريق البعثة لتوفير ظروف الإقامة الملائمة لها بالبلاد على غرار غيرها من الهياكل الأممية.